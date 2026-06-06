МИД Азербайджана поздравил Швецию с национальным праздником
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Швецию с национальным праздником.
"Выражаем искренние поздравления правительству и народу Швеции в связи с национальным днем Королевства", - говорится в публикации на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
On the occasion of the National Day of the Kingdom of Sweden, we extend our sincere congratulations to the Government and people of Sweden.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 6, 2026
Happy National Day, Sweden! 🇦🇿-🇸🇪@SweMFA pic.twitter.com/Nwc5hibcok
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