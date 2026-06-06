Посол: ЕС и Азербайджан провели продуктивные переговоры по новому соглашению о партнерстве

Европейский союз и Азербайджан провели на этой неделе продуктивный раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве.

Как передает Report, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на встрече с главой исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамовым.

"На этой неделе мы провели очень продуктивный раунд переговоров между ЕС и Азербайджаном по будущему двустороннему соглашению (о стратегическом партнерстве - ред.). Очень символично, что этот успешный этап переговоров завершается именно в вашем городе", - отметила дипломат.

Куюнджич подчеркнула, что нынешний год является особенным, поскольку отмечается 30-летие партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном. Она напомнила, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное в 1996 году, остается правовой основой двусторонних отношений, включая политический диалог, торговлю и экономическое сотрудничество.

Посол также отметила, что ЕС "гордится статусом крупнейшего торгового партнера и инвестора Азербайджана" и намерен продолжать укреплять сотрудничество с республикой.

Глава дипломатической миссии напомнила и о поддержке, оказываемой развитию Гянджи.

"Так, в 2022 году город присоединился к инициативе Global Covenant of Mayors ("Глобальное соглашение мэров"), а также стал первым пилотным городом Азербайджана в рамках программы Green Cities Европейского банка реконструкции и развития", - сказала она.

По ее словам, ЕБРР выделил кредит в размере 35 млн евро для реализации программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Гяндже. Кроме того, в рамках программы Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership город получил финансирование в размере более 7 млн евро на проекты в сфере энергоэффективности.

"Более 80% существующей инфраструктуры уличного освещения будет модернизировано", - сообщила Куюнджич.