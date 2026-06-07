Католикос всех армян Гарегин II проголосовал на парламентских выборах в Армении.

Патриарх исполнил свой гражданский долг на избирательном участке 14/11 в Вагаршапате.

"Мы сделали свой выбор с молитвой и надеждой на то, что Господь сохранит незыблемость армянской государственности и поможет нашему народу преодолеть сложные испытания", — сказал Гарегин II журналистам после голосования.

Он отметил, что сделал выбор за создание в будущем мощного, безопасного, образцового государства.

"Бог в помощь армянскому народу", — заявил глава Армянской Апостольской церкви.

Напомним, право голоса имеет 2 млн 485 тыс. 851 гражданин Армении. В выборах участвуют 2 блока и 16 партий. Это блоки "Армения" и "Сильная Армения", а также партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", "Меритократическая Армения", "Против всех", "Демократическая консолидация", "Крылья Единства", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", Христианско-демократическая партия, Армянский национальный конгресс, "Новая сила", "Республика", Реформистская партия, "Демократия, закон, порядок", "Национальное возрождение и пробуждение нации Кочари", "Союз защитников демократии ради Республики".

Источник: Sputnik Армения