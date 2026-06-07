Пашинян: Армению не могут лишить членства в ЕАЭС, нужен консенсус

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не может быть лишена статуса члена Евразийского экономического союза, там все вопросы решаются консенсусом.

Он назвал "обычными рабочими вопросами" ограничения на поставки некоторых групп армянских товаров в Россию.

По словам Пашиняна, такие вопросы периодически возникают в рамках Евразийского экономического союза, но в случае с Арменией они "сейчас более активно освещаются не без участия известных сил".

"Каждый раз на заседании Высшего Евразийского экономического совета обсуждаются десятки вопросов, самых разных, связанные с фитосанитарными проблемами, экспортом, реэкспортом, происхождением товаров", – добавил премьер.

Вновь коснувшись вопроса референдума о возможном вступлении в ЕС, премьер заявил, что он состоится тогда, когда будет конкретика.

Он считает, что с тактической точки зрения партнеры по ЕАЭС "поступают немного неправильно", и своими заявлениями не способствуют позитивному восприятию Союза в Армении.

Пашинян подчеркнул, что окончательное решение будут принимать граждане Армении.

Ранее в Кремле заявили, что стремление Еревана к интеграции с Евросоюзом является его суверенным правом, но Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность "интеллигентного развода". По его словам, можно было бы провести референдум по этому вопросу.

В свою очередь Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении "объективной необходимости". После этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в Армении ведется какая-то работа по переходу на стандарты ЕС, и если страна начнет править технические регламенты, то "это создаст уже определенные угрозы для ЕАЭС".

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.

1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили вопросы в продолжение повестки саммита ЕАЭС в Астане.

Источник: Sputnik Армения