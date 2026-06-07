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В Гамбурге прошел III форум азербайджанских инженеров, проживающих в Европе - ФОТО

First News Media11:33 - Сегодня
В Гамбурге прошел III форум азербайджанских инженеров, проживающих в Европе - ФОТО

В германском Гамбурге в рамках "Года градостроительства и архитектуры" прошел III Форум азербайджанских инженеров, проживающих в Европе, на тему "Технологии и процессы умного города".

Как сообщили в Государственном комитета Азербайджана по работе с диаспорой, форум был организован совместно комитетом и Альянсом азербайджанцев Германии.

В мероприятии приняли участие азербайджанские инженеры, архитекторы, иностранные специалисты по градостроительству, представители науки и бизнеса, работающие в различных странах Европы. Целью форума стало обсуждение инновационных подходов в современном градостроительстве, обмен передовым международным опытом, а также расширение сотрудничества между проживающими за рубежом азербайджанскими специалистами.

В начале мероприятия были исполнены государственные гимны Азербайджана и Германии, а также почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Алтай Рустамли проинформировал о результатах предыдущих форумов и дальнейших перспективах. Доцент, профессор Рурского университета Германии Эльхан Садыгзаде выступил с кратким докладом об основных итогах форумов азербайджанских инженеров, проживающих в Европе.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов в своем выступлении отметил, что организация форумов специалистов, работающих за рубежом в одной сфере, уже стала традицией. Достигнутые успехи показывают, что подобные мероприятия создают уникальные и более устойчивые возможности для обмена знаниями и опытом.

Председатель также подробно рассказал о стратегических проектах Госкомитета, отметив, что деятельность азербайджанцев по всему миру постоянно находится в центре внимания Азербайджана, в частности президента Ильхама Алиева.

На форуме, в котором приняли участие сотни специалистов из 11 стран Европы и более чем 40 городов Германии, был продемонстрирован видеоролик, отражающий историю развития инженерной науки, а также достижения предыдущих форумов.

В ходе мероприятия была предоставлена обширная информация о проектах, реализуемых Азербайджаном в сфере градостроительства и архитектуры, в особенности о концепциях "умного города" и "умного села", создаваемых на освобожденных от оккупации территориях. Инженеры обменялись мнениями по таким актуальным темам, как цифровая трансформация, устойчивое городское развитие, применение искусственного интеллекта в городском управлении, энергоэффективность, интеллектуальные транспортные системы и экологические решения, а также высказали свои соображения о краткосрочных и долгосрочных планах в этих направлениях.

На форуме доценту Рурского университета Германии Эльхану Ричарду Садыг-Заде, одному из лучших ученых мира, была вручена медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности".

Форум, модератором которого выступила член Правления Альянса азербайджанцев Германии, руководитель Азербайджанского дома в Штутгарте Гюнай Мирзаева, продолжился различными панельными дискуссиями, презентациями и встречами.

Гости проявили большой интерес к организованной в рамках форума выставке фотографий немецких памятников в Азербайджане.

Также на мероприятии между Бранденбургским технологическим университетом Германии и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства был подписан "Меморандум о взаимопонимании в области будущих научных исследований и изысканий".

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