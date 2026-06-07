Мирзоян надеется обсудить отношения с Россией в конструктивной атмосфере

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян надеется обсудить вопросы в отношениях с РФ в спокойной и конструктивной атмосфере, считая, что отношения нуждаются в оздоровлении.

"Армяно-российские отношения нуждаются в определенном оздоровлении. Мы надеемся, что особенно после выборов (в парламент Армении - ред.) с российскими партнерами в здоровой, конструктивной атмосфере сможем эти отношения оздоровить, обсудить существующие проблемы, которые возникают в любых двусторонних отношениях, найти решения, выгодные как Армении, так и РФ", - заявил Мирзоян журналистам.

По его мнению, оснований для напряженных отношений между странами нет. При этом он добавил, что стороны должны взаимно уважать суверенитет и право принимать самостоятельное решение.

Источник: РИА Новости