Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако, отмечается, что днем на Абшероне возможны кратковременные, местами интенсивные, дожди и грозы. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 17-19° тепла, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, а также грозы и град. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-19° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 14-19°, местами воздух прогреется до 21-26° тепла.