В Евлахе 91-летняя женщина скончалась после получения ожогов

В Евлахском районе произошёл несчастный случай, в результате которого погибла 91-летняя местная жительница.

Инцидент был зафиксирован в селе Халдан.

По предварительной информации, женщина 1935 года рождения во дворе собственного дома разожгла костёр для нагрева воды. В какой-то момент на ней вспыхнула одежда, вследствие чего она получила тяжёлые ожоги.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось и от полученных травм она скончалась.

По факту происшествия проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Источник: APA