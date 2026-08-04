«Наше положение очень тяжелое»: отец 4-летнего Рауля просит о помощи в спасении сына

В редакцию 1news.az обратился Ибадат Джабиев - папа маленького Рауля Джабиева, который борется с кровоизлиянием в мозг и гидронефрозом почки.

По его словам, 4-летний Рауль страдает врожденным гидронефрозом почки: «Это заболевание приводит к нарушению нормального оттока мочи, расширению почки и при отсутствии своевременного лечения грозит повреждением её функций».

По словам отца, мальчик уже перенес одну операцию. Для проведения второй операции, запланированной на предстоящий январь, требуется около 2000 манатов: «Кроме того, Рауль родился с врожденным кровоизлиянием в мозг. Из-за скопления жидкости в головном мозге сейчас ему трудно свободно и уверенно двигаться».

Ибадат Джабиев сообщает, что на лечение и реабилитацию сына ежемесячно требуется 1500–2000 манатов.

«Наше положение очень тяжелое. Прошу всех, у кого есть возможность, помочь моему ребенку», - обращается отец.

Номер банковской карты: 4169 7388 4754 4446

Телефон папы для связи: +994 55 578 49 58

Медицинские справки публикуем ниже.

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