В Гахе столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Гахском районе, в результате инцидента пострадали два человека.

Как сообщает Report, на участке трассы Гах-Загатала, проходящем через село Лекит Гахского района, автомобиль марки Hyundai врезался в легковой автомобиль марки Niva.

В результате Hyundai выехал на обочину и перевернулся, находившиеся в нем два человека получили телесные травмы.

Пострадавшие были госпитализированы в Гахскую Центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.