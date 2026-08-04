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В Москве задержана пенсионерка-курьер кибермошенников

First News Media16:40 - Сегодня
В Москве задержана пенсионерка-курьер кибермошенников

В Москве полиция задержала 76-летнюю женщину-курьера телефонных мошенников при попытке хищения 5 млн рублей у 75-летней пенсионерки, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"В Москве оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Останкинскому району задержали 76‑летнюю пенсионерку - ее подозревают в причастности к хищению пяти млн рублей у 75‑летней жительницы столицы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обеих пожилых женщин обманули онлайн-аферисты. Одну из них мошенники под видом силовиков убедили «помочь следствию» - забрать деньги, якобы добытые преступным путем.

 "Другую ранее принудили передать курьеру 27 млн рублей под предлогом «декларирования» сбережений, а затем, не успокоившись, попытались выманить ещё пять", - отметили в управлении.

Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. Под контролем оперативников женщина оставила муляж денег «в микроволновой печи в посуточно арендованной квартире», за которыми в дальнейшем явилась вторая пенсионерка. Пожилую посыльную задержали с поличным. Со слов задержанной, наличные она должна была передать дистанционным кураторам.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 76-летняя фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Интерфакс

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