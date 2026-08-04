Бессент заявил о возможности заключения сделки с Ираном 4-5 августа
Соединенные Штаты уже в течение ближайших двух дней могут заключить соглашение с Ираном, которое в том числе позволит нормализовать судоходство в Ормузском проливе.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы ведем переговоры с иранцами, и есть вероятность того, что мы заключим сделку сегодня или завтра с тем, чтобы открыть Ормузский пролив и продвинуться к более нормализованной позиции в этом конфликте", - сказал он в эфире телеканала CNBC.
По словам Бессента, сделка будет предусматривать свободу судоходства через водную артерию.
Источник: ТАСС
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