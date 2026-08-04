В Ереване прокомментировали сообщения о создании центра для нелегалов из ЕС

Вопрос о создании в Армении центра содержания нелегальных мигрантов из стран — членов Европейского союза с Ереваном не обсуждался.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в ответ на запрос госагентства "Арменпресс".

"Нам такого предложения не поступало, этот вопрос с нами не обсуждался", — отметила она.

3 августа Euronews сообщил, что 4 августа в ходе заседания Совета ЕС будет выдвинуто на обсуждение предложение о создании в некоторых странах, в том числе и в Армении, мест содержания нелегальных мигрантов.

Источник: ТАСС