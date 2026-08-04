Анар Агакишиев пострадал в результате взрыва повербанка - ВИДЕО

Известный азербайджанский стилист Анар Агакишиев попал в инцидент во время поездки в Китай. В аэропорту города Гуанчжоу у него в сумке неожиданно взорвался повербанк.

Как передает 1news.az, о произошедшем стилист рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав видеообращение непосредственно после инцидента.

«Повербанк взорвался прямо в моей сумке. У меня обгорели губы, нос, волосы... Не держите повербанки при себе и держите их подальше от детей. Я сам только что пережил это и до сих пор нахожусь в шоке. Сейчас мы едем к врачу», — поделился Агакишиев.

Стилист призвал подписчиков к повышенной осторожности при транспортировке и использовании портативных зарядных устройств.



