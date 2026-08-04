Анкара обеспокоена: война между Россией и Украиной все больше затрагивает гражданское судоходство

Турция вновь призывает стороны российско-украинского конфликта и всех заинтересованных участников принять срочные и конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море после атаки беспилотников на два гражданских судна, принадлежащих турецким судовладельцам.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что вечером 3 августа суда Yaşar и Nadezhda подверглись атаке БПЛА после выхода из порта Новороссийск. В результате инцидента пострадали несколько членов экипажа, в том числе граждане Турции.

В Анкаре подчеркнули, что безопасность турецких граждан остается главным приоритетом, а их состояние находится под постоянным контролем властей.

В турецком внешнеполитическом ведомстве также выразили серьезную обеспокоенность тем, что война между Россией и Украиной, несмотря на неоднократные предупреждения Анкары, все больше распространяется на гражданское судоходство в Черном море.

МИД Турции предупредил, что без принятия превентивных мер дальнейшая эскалация в регионе может привести к серьезным негативным последствиям, включая угрозу глобальной продовольственной безопасности.