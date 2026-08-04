Зеленский анонсировал новые чистки в СБУ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести новые кадровые чистки в аппарате Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после совещания с временно исполняющим обязанности главы СБУ Александром Покладом.

«Согласовал руководителю СБУ дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры службы», — написал Зеленский.

Александр Поклад был назначен врио главы СБУ 17 июля. До этого он занимал должность первого заместителя руководителя этого ведомства. На посту главы службы он сменил Евгения Хмару, который был назначен временно исполняющим обязанности министра обороны Украины.

30 июля Зеленский сменил руководителей региональных управлений СБУ сразу в восьми областях страны — Житомирской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой. Кроме того, он назначил нового начальника Центра спецопераций (ЦСО) СБУ — этот пост занял бригадный генерал Олег Федорив.

22 июля Зеленский снял с должности главу Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Гнатова и назначил на его место Игоря Скибюка. Это произошло после смены главкома украинской армии — вместо Александра Сырского пост занял Михаил Драпатый.