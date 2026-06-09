В ДТП на трассе Губа-Баку погиб пешеход

Установлена личность пешехода, погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Губа - Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, авария произошла при участии автомобиля Toyota Prius, за рулём которого находился житель Сумгайыта Эхтирам Джаванширли, 1973 года рождения. По предварительным данным, он совершил наезд на пешехода Арифа Мамедова, 1969 года рождения.

В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия медицинской помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства аварии.