Погода на среду: В Баку ожидается до 32 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 10 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 17–19° тепла, днём 27-32° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70-75%, днём – 45-50%.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются периодические осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днём 28-33° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днём 15-20°, местами - 23-27° тепла.