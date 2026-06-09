 Спасатели продолжают поиски предположительно утонувшего в Аразе подростка - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Спасатели продолжают поиски предположительно утонувшего в Аразе подростка - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:31 - Сегодня
Спасатели продолжают поиски предположительно утонувшего в Аразе подростка - ВИДЕО

Продолжаются поиски Турана Миришли (2009 г.р.), который, предположительно, утонул 7 июня 2026 года на участке реки Араз, проходящем через территорию села Расуллу Имишлинского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС. 

Поисковые работы непрерывно проводятся силами Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям по направлениям, где предположительно мог утонуть Т.Миришли.

«Дополнительная информация будет предоставлена позднее», - отмечают в МЧС.

Поделиться:
374

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 32 градусов тепла

Общество

Стоимость BakıKart вырастет впервые за 11 лет

Политика

Хикмет Гаджиев: С 10 ноября 2020 года в Азербайджане жертвами мин стали 427 человек - ...

Общество

Состоялись финальный матч и церемония награждения победителей «Кубка ...

Общество

В Азербайджане пенсии и зарплаты можно будет получать в любом банке

В Азербайджане увеличен годовой лимит трансплантации костного мозга за счет ОМС

Стала известна дата суда по делу реабилитационного центра «Гуртулуш»

Стоимость BakıKart вырастет впервые за 11 лет

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

В Дубае арестована Зейнаб Джавадлы

Ученые расшифровали надпись на горе Иландаг

В сети заявили о разрушении исторической дачи Теймур-бека Ашурбекова. Что выяснилось на самом деле? - ФОТО

Шла к детям с подарками и была убита свёкром: семья погибшей раскрыла подробности трагедии - ВИДЕО

Последние новости

Туск: Меня бесят некоторые заявления Зеленского

Сегодня, 19:00

В Азербайджане пенсии и зарплаты можно будет получать в любом банке

Сегодня, 18:45

Полицейские перехватили 72 кг наркотиков, доставленных в страну на параплане - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Объявлены дата и повестка следующего заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Сегодня, 18:15

Представители Азербайджана приняли участие в совещании антитеррористических структур СНГ в Москве

Сегодня, 18:01

Презентован трейлер сериала «Эль» - приквела «Блондинки в законе» - ВИДЕО

Сегодня, 17:52

В Армении арестовали двух кандидатов в депутаты от «Сильной Армении»

Сегодня, 17:49

Пашинян заявил, что «участники подкупа избирателей должны оставаться в тюрьме до следующих выборов»

Сегодня, 17:20

Госдеп: Компании США готовы сотрудничать с Туркменистаном в области ИИ

Сегодня, 17:08

В этом году более 87 тысяч учащихся станут выпускниками столичных школ - ФОТО

Сегодня, 17:00

В Китае врачи впервые пересадили человеку печень и почки свиньи

Сегодня, 16:58

Президент Словении направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 16:52

В Азербайджане увеличен годовой лимит трансплантации костного мозга за счет ОМС

Сегодня, 16:50

Пашинян заявил о необходимости изменений в правительстве Армении

Сегодня, 16:43

Стала известна дата суда по делу реабилитационного центра «Гуртулуш»

Сегодня, 16:38

На очередном заседании Милли Меджлиса будут обсуждаться 10 вопросов

Сегодня, 16:30

Стоимость BakıKart вырастет впервые за 11 лет

Сегодня, 16:25

Гагику Царукяну не дали покинуть Армению, на него заведено уголовное дело

Сегодня, 16:15

LEXUS RZ - Новая эра электрического люкса - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:11

ЕС намерен включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков и третьи страны - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:07
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57