Спасатели продолжают поиски предположительно утонувшего в Аразе подростка - ВИДЕО

Продолжаются поиски Турана Миришли (2009 г.р.), который, предположительно, утонул 7 июня 2026 года на участке реки Араз, проходящем через территорию села Расуллу Имишлинского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Поисковые работы непрерывно проводятся силами Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям по направлениям, где предположительно мог утонуть Т.Миришли.

«Дополнительная информация будет предоставлена позднее», - отмечают в МЧС.