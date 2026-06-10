Вера Брежнева прогулялась по Баку - ФОТО - ВИДЕО

Украинская поп-певица, телеведущая и актриса Вера Брежнева на днях посетила столицу Азербайджана.

В своем Instagram В.Брежнева опубликовала серию фотографий и видео, сделанных во время прогулки по азербайджанской столице - певица побывала в историческом центре города Ичеришехер, где запечатлела атмосферные улочки, старинную архитектуру и знаковые виды.

Кроме того, певица прогулялась по Национальному приморскому парку (бульвару), наслаждаясь видами на Каспийское море и современный облик города.

«Баку», - лаконично подписала свою публикацию Вера Брежнева, сопроводив комментарий изображением в виде сердца.

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