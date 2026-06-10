В Баку ужесточили контроль за прокатом автомобилей для несовершеннолетних в день «Последнего звонка»

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность по аренде автомобилей, в связи с предстоящими мероприятиями «Последнего звонка» и призвало их к повышенной ответственности.

В обращении отмечается, что в ряде случаев выпускники или несовершеннолетние лица пытаются арендовать различные транспортные средства в развлекательных целях. Следует учитывать, что управление автомобилем лицами, не имеющими водительских прав, является не только нарушением законодательства, но и представляет серьезную угрозу для их жизни и здоровья, а также других участников дорожного движения.

В этой связи Управление государственной дорожной полиции города Баку рекомендует компаниям по прокату автомобилей при передаче транспортных средств особое внимание уделять действительности водительского удостоверения, возрасту клиента и наличию права на управление транспортным средством. Подчеркивается, что в рамках мероприятий «Последнего звонка» не следует предоставлять автомобили школьникам или лицам, не имеющим водительских прав, в развлекательных целях.

«В случае выявления подобных фактов к указанным лицам будут применяться меры в соответствии с законодательством. Ответственный подход к данному вопросу будет способствовать предотвращению возможных инцидентов и обеспечению безопасного проведения выпускных мероприятий», - отмечают в Управлении государственной дорожной полиции города Баку.