Скончался доцент БГУ 

Скончался доцент кафедры новой и современной истории стран Европы и Америки исторического факультета Бакинского государственного университета Тариэль Аббасов.

Тариэль Аббасов родился в 1970 году в Баку. В 1986–1991 годах обучался на историческом факультете БГУ.

Свою трудовую деятельность он начал учителем истории в средней школе №20 Ясамальского района Баку. В 1992 году работал на подготовительном факультете Западного университета, затем - старшим преподавателем на кафедре политологии, а также заместителем декана факультета делового администрирования. В 1994 году был принят на военную службу в МНБ, откуда был уволен в запас в 2009 году.

В 2010 году он защитил диссертацию на тему «Отношения Азербайджанской Республики со странами Ближнего Востока в 1990-х годах XX века» и получил степень кандидата исторических наук.

В 2012 году был назначен на должность старшего преподавателя кафедры новой и современной истории стран Европы и Америки исторического факультета БГУ. В 2014 году переведен на полную ставку на ту же кафедру. До настоящего времени продолжал научно-педагогическую деятельность в должности доцента.

Его исследовательская область - отношения США с государствами Персидского залива. Доцент Тариэль Аббасов является автором более 50 научных статей, 5 учебных программ, 2 учебных пособий и 2 монографий.