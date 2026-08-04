В метро будет изменён интервал движения поездов

Бакинский метрополитен также внесёт изменения в интервал движения поездов.

Как передает 1news.az, об этом заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что с 15 августа на направлении "Ичеришехер" - "Ахмедли", а с ноября на направлении "Ичеришехер" - "Ази Асланов" поезда будут курсировать с интервалом 2 минуты 30 секунд.

"Для этого на станции "Ичеришехер" были проведены дополнительные технические и организационные мероприятия. На направлении "Дарнагюль" - "Низами" интервал составит 3 минуты 30 секунд.

Проект разделения веток займет приблизительно 10-11 месяцев. После его завершения будет организовано полностью независимое движение по маршруту "зелёной" ветки "Дарнагюль" - "Низами" - "Джафар Джаббарлы" и по маршруту "красной" ветки "Ичеришехер" - "Ази Асланов".

В целях компенсации изменений, которые произойдут в метро, будет усилен наземный общественный транспорт. На начальном этапе предусматривается организация 6 экспресс-автобусных маршрутов, которые свяжут основные станции, расположенные на "зелёной" ветке, - "20 Января", "Эльмляр Академиясы", "Иншаатчылар" и "Низами" - с направлениями "28 Мая", "Гянджлик" и "Кёроглу". Одновременно на существующие автобусные маршруты будут привлечены дополнительные транспортные средства.

Согласно официальной информации, экспресс-автобусы будут платными. Каких-либо изменений тарифов не предусматривается, и пользование автобусами будет осуществляться по действующим правилам оплаты", - сказал он.

Отмечается, что прямое автобусное сообщение между "28 Мая" и "Низами" с технической точки зрения не может полностью заменить пассажиропоток в метро. Так, один поезд метро перевозит приблизительно 1 600 пассажиров, а для перевозки такого же количества пассажиров автобусами в короткие сроки потребуются десятки наземных транспортных средств большой вместимости. Поскольку существующая дорожная инфраструктура не позволяет этого, планируется распределение пассажиропотока посредством различных экспресс- и регулярных автобусных маршрутов.

Б.Мамедов сообщил, что информация о точных маршрутах экспресс-автобусов, остановках, интервалах движения и других подробностях будет представлена общественности до 15 августа.