Генпрокуратура: По делу о стрельбе в лицее Idrak ответственность понесет и владелец оружия

По делу о ранении учителя в лицее Idrak к уголовной ответственности привлечен также владелец оружия.

Как передает АПА, об этом в ходе прямой трансляции на странице Генеральной прокуратуры в социальной сети Instagram заявил заместитель начальника управления криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры, начальник отдела криминалистики Орхан Рзаев.

Он отметил, что уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям: «В отношении владельца оружия также ведется уголовное преследование. О результатах общественность будет проинформирована».

Напомним, что инцидент произошел 6 февраля в частном лицее Idrak, расположенном в Бинагадинском районе столицы.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, в районную прокуратуру поступила информация о ранении учителя в результате выстрела из огнестрельного оружия, произведенного учеником школы. Подозреваемый в совершении преступления ученик был задержан. 7 февраля решением Бинагадинского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района было возбуждено уголовное дело. Предъявлено окончательное обвинение по статьям 29, 120.2.2 (Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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