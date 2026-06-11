Погода на пятницу: В Баку усилится ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 12 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако ночью в отдельных районах полуострова возможен кратковременный слабый дождь.

Умеренный северо-западный ветер днём в некоторых местах полуострова временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 18-22° тепла, днём - 26-30° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-75% ночью и 45-50% днём.

В районах Азербайджана ожидаются местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы и град, при этом в основном в горных и предгорных районах осадки могут несколько усилиться. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Западный ветер в отдельных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днём – 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днём - 17-22°, местами до 25-28° тепла.