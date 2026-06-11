В Санкт-Петербурге арестован «вор в законе» Юсиф Алиев

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Юсифа Наруддин оглу Алиева, также известного как Руслан Нураддинович Велиев.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на российское издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что мужчина находился в международном розыске по обвинениям в бандитизме, разбое и незаконном обороте оружия, совершенных в Азербайджане в середине 1990-х годов.

Напомним, что подозреваемого задержали 9 июня возле дома на набережной Макарова. Установлено, что еще в 2004 году суд Сабаильского района Баку заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным суда, на территории России Юсиф Алиев к уголовной ответственности не привлекался и российского гражданства не имеет.

«Алиев обвиняется в том, что в августе 1994 года в г. Баку в составе банды совершил похищение А., в незаконном лишении его свободы на трое суток, применении физического насилия и истязаний, вымогательстве у родственников потерпевшего денежных средств в размере 182 тыс. долларов, а также 22.02.1995 участвовал в вооруженном нападении и похищении Е., в незаконном лишении его свободы в течение четырех дней с применением физических истязаний и получении выкупа в размере 150 тыс. долларов», - цитирует «Коммерсантъ» объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Постановлением суда обвиняемый арестован до 18 июля. В материалах дела отмечается, что препятствий для его выдачи правоохранительным органам Азербайджана не выявлено - установлено, что на территории России он находился без законных оснований.