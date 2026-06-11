Пашинян заявил, что больших изменений в составе правительства Армении не будет

Больших изменений в составе правительства Армении не будет.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге 11 июня.

Какие именно изменения все же произойдут, Пашинян сообщать не стал, отметив лишь, что правящая партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство и от предложений сотрудничества не будет отказываться.

На вопрос об использовании во время выборов административного ресурса Пашинян ответил, что в Армении не было таких электоральных процессов, чтобы глава страны так много ездил и общался с избирателями. «Если бы надеялись на административный ресурс, какой смысл было тратить столько энергии. Я возлагаю надежду на гражданина Армении и веду диалог с ним. Иных инструментов нет, не было и не будет», — заверил Пашинян.

Он также сказал, что есть общественное требование установить ценз голосования по месту жительства (имеется в виду допуск к участию в выборах только тех граждан Армении, которые длительное время проживают в республике), и должна быть реакция на это требование.

Говоря о том, на основании чего он объявил о победе своей партии, не дожидаясь заявления ЦИК, Пашинян указал на результаты опросов и имевшиеся к тому моменту итоги голосования с ряда участков, что и позволило ему сделать такое заявление.

На вопрос о том, какова будет судьба референдума по Конституции, Пашинян сообщил, что вопрос будет обсужден, после чего будет принято решение.