Дорожная полиция призвала родителей не допускать несовершеннолетних за руль в день «Последнего звонка»

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к выпускникам и родителям в связи с днём «Последнего звонка».

В обращении Главного управления Государственной дорожной полиции отмечается следующее: «К сожалению, анализ прошлых лет показывает, что в некоторых случаях выпускники и подростки в день «Последнего звонка» пытаются управлять транспортными средствами, принадлежащими их родителям, родственникам или другим лицам, либо получают такую возможность. Подобное безответственное поведение зачастую приводит к тяжёлым дорожно-транспортным происшествиям, человеческим жертвам и другим трагическим последствиям».

В Главном управлении Государственной дорожной полиции напомнили, что управление транспортным средством без водительского удостоверения, а также передача управления лицам, не имеющим соответствующего права, недопустимы - такие действия являются не только нарушением законодательства, но и создают серьёзную угрозу жизни и здоровью людей.

В обращении отмечается, что для управления электроскутерами установлены возрастные ограничения, а для мопедов и мотоциклов требуется соответствующее водительское удостоверение - использование этих транспортных средств с нарушением закона, а также для опасных и демонстративных манёвров может привести к тяжёлым ДТП.

«Обращаемся к родителям с призывом усилить контроль за своими детьми и своевременно предотвращать поведение, которое может поставить под угрозу их жизнь и здоровье. Следует помнить, что происшествия, вызванные невнимательностью или халатностью, часто приводят к тяжёлым, а иногда и необратимым последствиям. Одновременно призываем физических и юридических лиц, занимающихся арендой автомобилей, строго соблюдать требования законодательства и не предоставлять транспортные средства лицам, не имеющим права управления», - говорится в обращении.

Главное управление Государственной дорожной полиции сообщает, что в связи с мероприятиями «Последнего звонка» в районах расположения общеобразовательных учреждений, местах массового скопления выпускников и на участках с интенсивным движением будет усилен режим несения службы, а также проведены необходимые профилактические меры.

«Просим всех участников дорожного движения соблюдать законные требования сотрудников полиции, не препятствовать организации движения и с пониманием относиться к мерам безопасности», - подчеркивается в обращении.

«Последний звонок» - один из самых запоминающихся дней в вашей жизни. Чтобы радость этого дня не превратилась в трагедию, важно проявить ответственность. Вступайте в новый этап жизни безопасно, избегая действий, которые могут подвергнуть риску вашу жизнь и жизнь окружающих. Поздравляем всех выпускников и желаем им крепкого здоровья, безопасного будущего и успехов на новом жизненном этапе», - говорится в завершении обращения Главного управления Государственной дорожной полиции.

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