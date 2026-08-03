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Инфантино добивается помощи Белого дома, чтобы сохранить свой пост

First News Media16:45 - Сегодня
Инфантино добивается помощи Белого дома, чтобы сохранить свой пост

Президент ФИФА Джанни Инфантино добивается помощи администрации президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить свой пост, 3 августа футбольный функционер проведет беседу с госсекретарем Марко Рубио.

Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.

«Он хотел связаться с госсекретарем и поговорить о том, что футбол мог бы быть частью мягкой силы Америки. Но мы все знаем, что речь идет о защите от увольнения. На данном этапе речь не может идти о чем-либо другом», — сказал один из собеседников издания.

По данным газеты, на фоне скандала президент ФИФА неоднократно пытался связаться с Трампом по телефону.

Как напоминает издание, Инфантино оказался под огнем критики после того, как предложил продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Позже он отказался от этой идеи.

План предполагал создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА. По мнению Инфантино, создание FIFA Forward Enterprise повысило бы прибыль ассоциаций-членов ФИФА и поспособствовало развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что эта схема могла привлечь $4,2 млрд. Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями, а журналист Ромен Молина сообщил о скорой отставке Инфантино, поскольку функционер потерял поддержку внутри организации.

Источник: ТАСС

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