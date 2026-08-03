Главы МВД, Минобороны и МИД Армении переназначены на свои должности

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о переназначении министров обороны, иностранных дел и внутренних дел.

Указы опубликованы на официальном сайте главы республики, передают армянские СМИ.

"Назначить Сурена Папикяна министром обороны Армении <...>. Назначить Арарата Мирзояна министром иностранных дела Армении <...>. Назначить Арпине Саркисян министром внутренних дел Армении", - говорится в документах.

Президент также подписал указы о переназначении вице-премьеров, глав Минюста, министерства окружающей среды, Минобрнауки, Минтерриториального управления, Минздрава, Минсоцтруда.

По итогам голосования на состоявшихся 7 июня парламентских выборах правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов, блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" - 23,2%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,9%. Партия "Гражданский договор" по итогам выборов единолично сформировала новое правительство Армении.