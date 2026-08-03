В Грузии заявили, что посольство США при администрации Байдена разжигало ненависть

Посольство США при администрации прежнего президента Джо Байдена занималось разжиганием ненависти в Грузии, а недавнее заявление дипломатического представительства, критикующее работу нового департамента МВД по борьбе с языком ненависти, является непонятным.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Посольство США несколько дней назад в комментарии для грузинской службы «Радио Свобода» заявило, что встревожено в связи с началом работы департамента по борьбе с языком ненависти при МВД Грузии.

«Посольство США в условиях прежней администрации было одним из главных, кто старался в Грузии искусственно разжигать, тиражировать ненависть. Эти процессы, к сожалению, были скоординированными. Исходя из этого, я скажу, что это заявление посольства для меня является непонятным, но это их дело. Мы же должны сделать все для того, чтобы не допустить распространения ненависти в грузинском обществе», — сказал Кобахидзе.

Он еще раз заявил, что Грузия находится в режиме ожидания и сохраняет оптимизм в плане улучшения грузино-американских отношений.

Специальное управление по борьбе с языком ненависти и клеветническими заявлениями в публичном пространстве заработало при МВД Грузии с 1 июня. Основными функциями и обязанностями управления являются мониторинг и активное выявление публичных заявлений, порочащих честь человека и содержащих язык ненависти, которые носят признаки правонарушения согласно кодексу административных правонарушений.

Источник: ТАСС