На двух бакинских маршрутах запускают экологически чистые автобусы

Обновляется автобусный парк на маршрутах № 51, связывающем транспортно-пересадочный узел Кёроглу с улицей Полада Гашимова в Хатаинском районе, и № 118A, связывающем его с поселком Забрат.

Как сообщили 1news.az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта, с 4 августа пассажиров на этих маршрутах будут обслуживать современные, экологически чистые автобусы марки King Long, оснащенные технологией CNG (работающие на сжатом природном газе).

Оплата проезда на обоих маршрутах осуществляется в безналичной форме. Стоимость проезда установлена в размере 0,60 маната.