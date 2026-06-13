Совокупный ВВП стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ превысил $2,4 трлн

В 2025 году совокупный ВВП стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) превысил 2,4 триллиона долларов США, а торговый оборот достиг 1,27 триллиона долларов.

Эти цифры наглядно демонстрируют растущий экономический вес и стратегическое значение тюркского мира в глобальной экономике.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан на состоявшемся в Шуше Форуме по конкуренции руководителей ведомств по конкуренции стран Организации тюркских государств.

Подчеркнув необходимость дальнейшего расширения торговых и экономических связей между странами ОТГ, Мерей Мукажан сказал, что укрепление экономического сотрудничества важно не только для регионального благополучия, но и для того, чтобы тюркские государства могли более эффективно конкурировать в глобальной экономике и укреплять позиции на международной арене. «Поэтому Секретариат ОТГ уделяет особое внимание разработке практических механизмов почти по 60 направлениям, которые могут ускорить экономическую интеграцию, усилить взаимосвязанность и повысить коллективную конкурентоспособность государств-членов. Эти платформы охватывают широкий спектр – от картографии до космической сферы», — добавил он.

Мерей Мукажан особо отметил роль конкурентных ведомств. Он подчеркнул, что эффективная конкурентная политика способствует формированию справедливых, прозрачных и динамичных рынков, которые стимулируют инновации, повышают производительность, привлекают инвестиции и защищают интересы потребителей.

«По мере углубления интеграции и цифровизации наших экономик сотрудничество между конкурентными ведомствами будет приобретать все большее значение для решения общих вызовов, построения более устойчивого и конкурентоспособного экономического пространства тюркского мира», — отметил он.