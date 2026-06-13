В Сиднея акула напала на женщину в 30 метрах от берега - ВИДЕО

В городе Сидней в Австралии 35-летняя женщина получила тяжёлые травмы после нападения акулы на пляже Коуджи в восточной части города, сообщает Reuters.

Инцидент произошёл утром в субботу примерно в 30 метрах от берега. Пострадавшую удалось вытащить из воды очевидцам, которые сразу начали оказывать первую помощь.

Полиция сообщила, что женщина получила серьёзные повреждения руки и ноги.

«У неё глубокие раны на ноге и руках, которые потребуют серьёзного хирургического вмешательства», — заявил инспектор скорой помощи Нового Южного Уэльса Майк Корлис.

По словам очевидцев, в воде образовалась «большая лужа крови», после чего люди на гидроцикле и спасатели попытались быстро эвакуировать пострадавшую на берег.

Пляж Коуджи и другие пляжи района Рэндвик были закрыты как минимум на 24 часа. Власти заявили, что возобновление доступа к воде будет зависеть от оценки безопасности.

Это нападение стало очередным в серии инцидентов у побережья Австралии. Неделей ранее мужчина погиб после нападения акулы у берегов Западной Австралии, а месяц назад ещё один человек погиб в районе Большого Барьерного рифа.

По данным Австралийского института здоровья и благополучия, на восточном и юго-восточном побережье страны ежегодно фиксируется около 20 нападений акул.