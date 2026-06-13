В Шуше принято совместное коммюнике ведомств по конкуренции стран ОТГ

По итогам III заседания руководителей органов по конкуренции стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше было подписано совместное коммюнике, охватывающее перспективные направления сотрудничества между ведомствами.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана Эльнур Багиров.

По его словам, документ отражает стратегические приоритеты в сфере конкуренции и конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию.

"Кроме того, достигнута договоренность о проведении совместного отраслевого исследования и создании трех рабочих групп по вопросам конкуренции. Азербайджанская сторона и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку укреплению стратегического партнерства между органами по конкуренции стран ОТГ", - подчеркнул Э. Багиров.