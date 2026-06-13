В Баку задержан вор, похитивший $5 тысяч из шкафа в ресторане
В Наримановском районе столицы произошло ограбление, сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
Отмечается, что потерпевший обратился в полицию и заявил, что из кармана его куртки в неизвестных обстоятельствах были украдены 5 000 долларов наличными.
В ходе мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления ранее судимый 35-летний И. Сулейманов. В ходе расследования выяснилось, что он похитил денежные средства из кармана куртки потерпевшего, которую тот повесил в шкаф в одном из ресторанов.
По данному факту продолжается расследование.
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