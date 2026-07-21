Пятно в биографии и «московский след»: изнанка политической карьеры Франка Швабе

Азербайджанский аналитический ресурс Fakt Yoxla выпустил масштабное расследование, в центре внимания которого оказался депутат Бундестага Франк Швабе - один из самых последовательных критиков Баку на международной арене.

В публикации детально разбираются манипуляции в официальной биографии немецкого политика, включая факт отчисления из университета, а также приводятся свидетельства его многолетних связей с российскими структурами и продвижения интересов Москвы в период работы в ПАСЕ. По мнению авторов материала, последовательная позиция Швабе по ряду ключевых вопросов демонстрирует очевидные двойные стандарты и ставит под сомнение объективность его публичных заявлений.

1news.az представляет данную статью:

В известной немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 26 мая 2013 года вышли материалы автора Маркуса Венера (Markus Wehner) под названием «Пятно в биографии: ведущие немецкие политики скрывают факт незаконченного высшего образования». В этой статье сообщалось, что ряд влиятельных государственных и политических деятелей Германии не смогли окончить университет и из-за общественного осуждения и чувства стыда скрывают эту информацию в своих официальных биографиях.

Один из примечательных моментов в этой статье — присутствие среди интервьюируемых Франка Швабе (Frank Schwabe), который, несмотря на то, что являлся членом парламента (Бундестага) с 2005 года, на тот момент был не столь известен, но в последние годы его имя звучит всё чаще.

Венер выяснил, что указанная на официальном веб-сайте Бундестага заметка о том, что Швабе «сначала изучал экономику в Оснабрюкском университете, а затем ландшафтное управление, историю, политологию и социологию в Эссенском университете», хотя и не является ложью, представляет собой явную манипуляцию информацией.

Он был отчислен из университета, так как не смог завершить 4-летнюю программу бакалавриата за период более 10 лет. Его заявление в ответ на вопрос об этой фальсификации: «было бы честнее написать "без диплома"», а также «каждый свободен решать, на чем делать акцент в своем резюме», является показателем того, насколько он склонен к манипуляциям.

По мнению Венера, частые изменения информации о его незавершенном образовании в Википедии свидетельствуют о том, насколько его беспокоит этот вопрос. Сам Швабе признал, что сотрудники его офиса постоянно меняли/удаляли эту информацию. Однако, несмотря на то, что с момента того интервью прошло 13 лет, в немецкоязычной версии энциклопедии информация о том, что он не смог получить высшее образование, все еще присутствует. Похоже, Швабе и его команда просто устали каждый раз менять эти данные.

Что же скрывается в других сведениях, представленных Швабе как открытая информация?

Связи с Россией

Отвечая с улыбкой на вопрос «Откуда берутся ваши политические корни?» в интервью официальному медиа-органу Бундестага 14 ноября 2011 года, его фраза: «Мой дедушка был членом партии СДПГ», на самом деле показывает, насколько глубоко уходят корни этого вопроса.

Прежде всего следует отметить, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), созданная в 1875 году из небольших социалистических партий и сформированная на базе марксистских идей, после Второй мировой войны раскололась на две части. Партия в Западной Германии продолжила свою деятельность, а социал-демократы Восточной Германии под влиянием и давлением Советского Союза в 1946 году объединились с Коммунистической партией Германии (КПГ) и действовали под названием Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ) до 1989 года.

Как и его отец, представлявший рабочий класс Рурского региона (Западная Германия) и проработавший 35 лет на угольной шахте, и его дед, Франк Швабе остался верен социалистическим идеям и стал членом партии в 1991 году. Он отметил, что выдвижение его кандидатуры партией на парламентских выборах в первый раз стало для него сюрпризом. Своими словами: «Мюнтеферинг (председатель партии) и Шрёдер (федеральный канцлер) не советовались со мной о своих планах», он намекнул на то, на каком уровне ему был предоставлен депутатский мандат. К слову, книга «Московская связь», соавтором которой является Маркус Венер, посвящена бывшему федеральному канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, известному как «близкий друг Путина».

Хотя неизвестно, когда именно состоялись его первые контакты с россиянами, в ходе нашего расследования мы наткнулись на публикацию, которую он в свое время разместил на своем веб-сайте https://frank-schwabe.de/, но впоследствии удалил отовсюду.

Так, в заметке от 26 января 2009 года под названием «Россия и защита климата — обсуждения возможных инициатив в Бундестаге Германии» он отмечает, что уже встречался с представителями НПО, представлявшими Россию на Познаньской конференции по изменению климата в Польше в декабре 2008 года, и что диалог с российскими политиками также необходимо укреплять. Хотя мы не можем утверждать наверняка, представляли ли эти лица НПО или российскую разведку, и встречался ли Швабе с российскими политическими деятелями, его последующая пророссийская деятельность лишь усиливает наши подозрения.

После аннексии Россией принадлежащего Украине Крымского региона в марте 2014 года и на фоне принятия Западом ряда сдерживающих мер против России, его интервью под заголовком «Швабе: Не исключайте Россию», данное официальному медиа-органу Бундестага 2 апреля того же года, проливает свет на ряд темных моментов.

Отвечая на вопрос о полной аннулировании аккредитации российской делегации в ПАСЕ, он заявил, что этот шаг был неверным, и подчеркнул важность сохранения диалога с депутатами, представляющими Россию в Ассамблее, а также охарактеризовал оккупацию Крыма как «действия Москвы в Крыму». Он отметил, что расширение НАТО на восток не принесло результатов, и заявил, что видит решение вопроса в дипломатических и мирных переговорах. Интервью Франка Швабе в целом больше напоминает ответы российских дипломатов, нежели западного политика.

Следует отметить, что после того как в 2014 году полномочия российской делегации в ПАСЕ были прекращены, в июне 2019 года их право голоса было восстановлено. Одним из тех, кто проголосовал за возвращение россиян, был именно Швабе. Этот факт также упоминается в сообщении о его встрече с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным, состоявшейся три месяца спустя, 19 сентября.

В интервью изданию Deutsche Welle относительно своего визита в Россию он защищает тезис о том, что «спустя пять лет наведение мостов с Россией является правильным шагом».

В ходе расследования также было установлено, что он косвенным путем занимался лоббированием в пользу России. Так, в своей авторской статье под названием «В конфликте с Москвой», опубликованной 15 мая 2019 года в действующем в Германии журнале IPG («Международная политика и общество»), он утверждает, что конфликт между Россией и Советом Европы приближается к решающей фазе и что исключение России оттуда никому не принесет пользы.

Считаем обязательным отметить еще одну мелкую деталь. Позиционирующий себя как защитник климата и прав человека Швабе почему-то никогда не возражал против того, чтобы российская энергетическая компания «Газпром» на протяжении 15 лет (2007–2022) являлась спонсором футбольного клуба «Шальке 04», поклонником и официальным членом которого он является. И это несмотря на то, что Франк Швабе был одним из тех, кто наиболее активно выступал против проведения Климатической конференции ООН (COP29) в Азербайджане как в нефтегазовой стране.

Все же публикации, где его имя упоминалось в связи с российским газовым гигантом «Газпром», он либо удалил сам, либо добился их удаления. Подобный подход мы уже наблюдали в его действиях с информацией о высшем образовании в «Википедии».

Мы полагаем, что если первым фактором, заставившим его хранить молчание по этому поводу, являются его скрываемые от всех связи с Россией, то другим — тот факт, что его бывший руководитель Герхард Шрёдер, когда-то выдвинувший его кандидатуру в Бундестаг, занимал высокие посты в таких компаниях, как «Газпром» и «Роснефть».

В ходе нашего расследования также выяснилось, что существует резкий контраст между тем, как Швабе, являющийся ныне активным членом Палатной сети Евангелической церкви Германии, позиционирует себя правильным человеком перед обществом, и его реальными поступками.

К примеру, после того как клуб прекратил спонсорство «Газпрома» в «Шальке 04» из-за нападения России на Украину, Швабе 28 февраля 2022 года делает публикацию в Instagram. Он выражает «четкую позицию» по двум вопросам, по которым на протяжении долгих лет лицемерно хранил молчание и даже поддерживал:

«Я испытываю огромное чувство облегчения и даже немного гордости от того, что "мой" "Шальке" принял такое быстрое и однозначное решение, несмотря на всю неопределенность. Тем более позорно, что бывший канцлер не действует с такой же последовательностью».

Или же, после того как весь Запад выступил против России, Швабе, вынужденный обстоятельствами, также начинает говорить что-то против России.

Если сравнивать эти его поступки с известными личностями христианского мира, на ум приходит лишь апостол по имени Иуда, предавший Иисуса Христа.