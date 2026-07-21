Новый посол Германии: намерен содействовать укреплению отношений с Азербайджаном - ФОТО

Новоназначенный посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке приступил к своим обязанностям.

Об этом сообщается в официальной публикации на странице Посольства Германии в Азербайджане в социальной сети Facebook.

Отмечается, что посол Дирк Лёльке заявил о намерении работать в предстоящие годы над дальнейшим укреплением отношений между Германией и Азербайджаном, а также над расширением сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.

«С нетерпением жду возможности в предстоящие годы еще больше укрепить германо-азербайджанские отношения и расширить сотрудничество между нашими странами в политической, экономической и культурной областях», – отметил посол.

Публикация завершается посланием: «На пути к успешному сотрудничеству!»