Нодар Ревиа: «Баку ощущается родным, потому что…» - ВИДЕО

Певец Нодар Ревиа прогулялся по улицам Баку и поделился впечатлениями от азербайджанской столицы на своей странице в социальной сети Instagram.

Популярный автор и исполнитель, покоряющий музыкальные чарты, участник шоу «Один в один», эксперт проекта «Ну-ка, все вместе!», а также финалист и участник популярных телевизионных проектов, включая «Голос», опубликовал в Instagram кадры прогулки по Ичери Шехер и центру столицы Азербайджана.

Артист признался, что Баку вызывает у него особые чувства благодаря сходству с родным Тбилиси.

«Баку ощущается родным, потому что во многом вижу сходство с Тбилиси. Такие же открытые и душевные люди, архитектура, кошки на улицах, туристы со всего мира и теплый воздух Закавказья», — отметил в Instagram Нодар Ревиа.

Судя по опубликованным кадрам, певец посетил Ичери Шехер, прогулялся по центральным улицам столицы и познакомился с атмосферой летнего Баку.