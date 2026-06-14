Главы МИД Пакистана и Турции обсудили соглашение между США и Ираном

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар и его турецкий коллега Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили сделку между США и Ираном.

Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба пакистанского внешнеполитчиеского ведомства.

"Состоялся обмен мнениями по региональной ситуации, стороны приветствовали обнадеживающий прогресс в направлении достижения договоренности между США и Ираном", - говорится в сообщении.

Главы МИД выразили надежду, что этот позитивный прогресс создаст основу для устойчивого мира и стабильности в регионе. Стороны договорились поддерживать тесные контакты на фоне предстоящих процессов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что подписание соглашения между Ираном и США запланировано на воскресенье, 14 июня.

Источник: Report