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Фон дер Ляйен инициировла реформу из-за конфликта с Каллас?

First News Media13:26 - Сегодня
Фон дер Ляйен инициировла реформу из-за конфликта с Каллас?

Недавнее предложение Франции о реформе Европейской службы внешних действий (EEAS) может являться инициативой председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за растущей напряженности в отношениях с главой дипслужбы ЕС Кайей Каллас.

Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на источники в Брюсселе.

Многие европейские дипломаты полагают, что громкий скандал вокруг реформы внешнеполитического европейского ведомства, вероятно, обусловлен "внутриведомственными распрями", отметил телеканал Утверждается, что брюссельские чиновники также видят в фон дер Ляйен "самопровозглашенного геополитического игрока", который высказывается на многие темы, связанные с внешней политикой блока, подрывая позиции Каллас. Поэтому предположение о том, что на самом деле предложенная реформа приведет к лишению полномочий ее нынешней главы, является убедительной стратегией по подавлению роли EEAS со стороны фон дер Ляйен, подытожил "Евроньюс".

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на документ, что Франция предложила Брюсселю усилить роль дипслужбы ЕС и ее главы Каллас. При этом газета Financial Times (FT), видимо сделав акцент на первых двух предложениях, сообщила о том, что европейские страны рассматривают возможность лишения Каллас и ее отдела с бюджетом в €1 млрд полномочий с целью передачи функций EEAS странам - членам Евросоюза.

Источник: ТАСС

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