Эрдоган: соглашение США и Ирана – важное событие на пути к миру и спокойствию в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал соглашение США и Ирана, назвав договоренности, «в которых давно нуждался весь мир», важным событием на пути к миру и спокойствию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации турецкого лидера в соцсетях выражается искренняя надежда на то, что американо-иранское соглашение «будет способствовать установлению прочного мира и безопасности в регионе, где расположена Турция». Глава государства призвал все стороны избегать риторики и действий, которые могли бы спровоцировать эскалацию напряженности в период, предшествующий непосредственному подписанию соглашения.

«Важно проявлять бдительность в отношении возможных провокаций», — говорится в публикации.

Эрдоган поблагодарил Пакистан за «исключительные посреднические усилия в деле обеспечения результативности переговоров», а также Катар и Саудовскую Аравию – за поддержку дипломатических инициатив.

«Турция будет и впредь поддерживать все усилия, направленные на установление мира, стабильности и спокойствия в регионе, вносить вклад в долгосрочные решения, основанные на дипломатии и международном праве», — заверил политик.