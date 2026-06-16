Орхан Мамедов: Халяльная экономика является стратегическим приоритетом для Азербайджана

В Азербайджане создаются благоприятные условия для развития халяльной экономики.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов, выступая на Халяльном форуме, организованном в рамках ежегодных встреч в Баку Группы Исламского банка развития.

По его словам, развитие халяльной экосистемы для Азербайджана является не только экономической возможностью, но и стратегическим приоритетом. Он отметил, что Азербайджан, расположенный на пересечении Европы и Азии, играет важную роль моста, соединяющего региональные и международные рынки.

О. Мамедов подчеркнул, что реформы, направленные на улучшение деловой среды, поддержку предпринимательства и стимулирование инноваций, создают в стране благоприятные условия для халяльно ориентированного бизнеса и инвестиций.

Председатель KOBIA также отметил, что будущее халяльной экономики зависит не только от расширения рынков, но и от прочности партнерских связей. Он призвал все заинтересованные стороны укреплять сотрудничество.

Было отмечено, что исламское финансирование, основанное на этических принципах, разделении рисков и реальной экономической деятельности, может сыграть важную роль в развитии халяльного бизнеса, особенно субъектов малого и среднего предпринимательства. Расширение сотрудничества между участниками халяльной индустрии и исламскими финансовыми институтами будет способствовать мобилизации инвестиций, росту торговли и созданию новых возможностей для устойчивого экономического развития в странах-членах, добавил он.

Г.Агаев