В закон «О медиа» вносятся изменения: как будет управляться Совет по медиа и вещанию?

Определяется структура управления Совета по медиа и вещанию.

Как сообщает 1news.az, данный вопрос нашел отражение в проекте поправок к законам «О государственной службе» и «О медиа», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Согласно проекту, председатель Совета назначается на должность и освобождается от должности органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Члены Совета простым большинством голосов выберут из своего числа двух заместителей председателя.

Отмечается, что заседания Совета правомочны, если в них участвует более половины его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов. При равенстве голосов в процессе принятия решения голос председателя Совета является решающим.

Председатель Совета будет утверждать структуру Аппарата Совета, штатное расписание в пределах установленной структуры, фонда оплаты труда и предельной численности работников, а также смету их доходов и расходов в рамках выделенных бюджетных ассигнований.

Председатель Совета может поручить осуществление части своих полномочий или временное исполнение своих обязанностей одному из своих заместителей.

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