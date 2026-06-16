Баку принимает главное международное мероприятие Группы Исламского банка развития 

В Баку под высоким патронатом президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит ежегодное собрание Группы Исламский банк развития (IsDB).

Как сообщает 1news.az, это ключевое мероприятие IsDB - многостороннего института развития Глобального Юга с рейтингом «AAA».

В собрании на тему «Региональная интеграция для устойчивого процветания» представлены 57 государств-членов IsDB и другие страны.

Тема этого года отражает растущую значимость региональной интеграции как движущей силы устойчивого развития и общего благосостояния. Она тесно связана с Десятилетней стратегической рамочной программой IsDB на 2026–2035 годы, в которой региональная интеграция рассматривается как один из фундаментальных факторов содействия инклюзивному, устойчивому и долгосрочному развитию стран-участниц.

Ежегодные собрания 2026 года также знаменуют собой второй случай за последние 16 лет, когда Азербайджан принимает главное международное мероприятие Группы IsDB. Впервые страна выступала принимающей стороной в 2010 году.

Мероприятие служит площадкой высокого уровня для диалога, сотрудничества и обмена знаниями, направленными на решение общих задач развития и продвижение устойчивого социально-экономического прогресса.

В ходе встреч участники обсудят актуальные вызовы и возможности в сфере развития, уделяя особое внимание поиску инновационных и практических решений, способствующих долгосрочному глобальному развитию и устойчивости.

Г.Агаев