Погода на среду: В Баку ожидается до 34 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 17 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит +19…+22°, днём - +29…+34°. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет 70-75%, днём - 50–60%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. Местами осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +19…+22°, днём - +30…+35°. В горных районах ночью ожидается +7…+12°, днём - +16…+20°, а местами - +23…+28°.