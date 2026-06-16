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В Армении признали, что ведут работы с западными подрядчиками на АЭС

First News Media15:10 - Сегодня
В Армении признали, что ведут работы с западными подрядчиками на АЭС

Власти Армении признали, что ведут работы с западными подрядчиками на Мецаморской атомной электростанции в обход специалистов госкорпорации "Росатом", занимающихся продлением жизнедеятельности станции.

Согласно сообщению пресс-службы АЭС, ЕС поддерживает ядерную безопасность Армении, внедряя дополнительные меры по проведению стресс-тестов.

"Альтернативное оборудование для водоснабжения, финансируемое ЕС и поставленное словацкой компанией VÚEZ на армянскую АЭС, успешно прошло заводские и приемочные испытания, подтвердив полное соответствие техническим требованиям. Европейский союз продолжает поддерживать Армению в укреплении ядерной безопасности посредством реализации мер, определенных по результатам оценки стресс-тестов экспертной миссией ЕС. Эта поддержка включает предоставление технической экспертизы ЕС, а также предоставление современного оборудования для обеспечения безопасности при тяжелых авариях", — говорится в сообщении АЭС, размещенном в Facebook.

Также отмечается, что в приемочных испытаниях на площадке принимала участие приемочная комиссия АЭС, состоящая из сотрудников станции, консультанта ЕС и представителя Европейской комиссии.

3 июня секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что власти Армении осуществляют несогласованные работы с западными подрядчиками на АЭС в республике. В этом ключе он предостерег, что так можно не только лишиться гарантии, но довести дело до катастрофы.

Эксплуатация действующей АЭС в Мецаморе продлевается благодаря сотрудничеству правительства Армении и российской компании "Русатом сервис". Соответствующее решение было принято в декабре 2023 года по итогам завершения основной части заседания армяно-российской межправительственной комиссии. Правительство Армении выделило $65 млн для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС до 2036 года.

Источник: ТАСС

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