ЕС обсудил укрепление устойчивости Армении после парламентских выборов

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подвела итоги заседания Совета министров иностранных дел ЕС, состоявшегося в Люксембурге 15 июня, коснувшись и парламентских выборов в Армении.

“Армения: прошедшие на прошлой неделе выборы дали четкий сигнал: армянский народ проголосовал за мир, суверенитет и более тесные связи с Европой. Сильное российское давление и экономическое принуждение не повлияли на результаты голосования. Министры обсудили, как мы можем еще больше укрепить устойчивость Армении и диверсифицировать экономику”, — написала Каллас на своей странице в Facebook.

Напомним, что 15 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Люксембурге принял участие в дискуссии в рамках заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

14 июня Центральная избирательная комиссия подвела итоги парламентских выборов в Армении, состоявшихся 7 июня. По результатам выборов в парламент прошли 3 политические силы: партия “Гражданский договор” с 64 мандатами, блок “Сильная Армения” с 29 мандатами и блок “Армения” с 12 мандатами.

В преддверии парламентских выборов 7 июня Россия ввела запреты и ограничения на ввоз ряда армянских товаров, которые все еще действуют. По результатам выборов партия “Гражданский договор” одержала уверенную победу, она будет иметь большинство в новом парламенте и сможет сформировать однопартийное правительство. Президент России Владимир Путин пока не поздравил премьер-министра Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает объявления окончательных результатов выборов.