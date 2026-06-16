Ильхам Алиев обсудил с премьером Нидерландов развитие двусторонних отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией о телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

«Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Договорились о дальнейшем углублении политического диалога и расширении экономического сотрудничества. Также обменялись мнениями по вопросам регионального развития, и я приветствовал поддержку Нидерландами усилий по достижению прочного мира в регионе», - отмечается в публикации главы государства в соцсети X.