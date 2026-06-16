Продолжается апелляционный суд по жалобам граждан Армении - ФОТО

16 июня в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, а также государственные обвинители - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Председательствующий напомнил, что на прошлом судебном заседании лицам, желающим подготовиться к защитной речи, было предоставлено время.

Он спросил у стороны защиты, готова ли она к выступлениям.

Сторона защиты заявила о готовности к выступлениям.

Председательствующий отметил, что защитные речи будут продолжены в порядке поступления апелляционных жалоб.

Обвиняемый Д. Ишханян взял слово и сказал, что хочет встретиться со своим защитником в конфиденциальном порядке. Его ходатайство было удовлетворено.

Во время объявленного в суде перерыва Д. Ишханян встретился со своим защитником в конфиденциальном порядке. В перерыве он также при участии переводчика ознакомился с протоколом судебного заседания от 26 мая.

Затем слово для защитной речи было предоставлено адвокату обвиняемого Л. Мнацаканяна. Адвокат попросил суд вынести в отношении Л. Мнацаканяна оправдательный приговор.

Следом выступил Л. Мнацаканян. Обвиняемый, заявив, что поддерживает сказанное своим адвокатом, озвучил свои аргументы.

Следующее заседание суда состоится 23 июня.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Алавердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.